Aachen.

Am Tivoli war dieser 22. März ein normaler Arbeitstag. Die Profis trainierten zweimal an diesem Frühlingstag. „Wir wollen die Situation professionell meistern“, sagt Trainer Fuat Kilic. Am Dienstag hatte die Belegschaft auch auf Anraten der Polizei den Tivoli vorzeitig verlassen, nachdem Geschäftsführer Timo Skrzypski über die nächste Insolvenz informiert hatte. Auch das Jugendtraining wurde abgesagt. Man wollte die Konfrontation mit Fans, die dann auch erschienen, umgehen.