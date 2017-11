Alemannia: Trainer Fuat Kilic für zwei Spiele gesperrt – Co-Trainer Pesch übernimmt

Verein will Verursacher in Regress nehmen

Für das Fehlverhalten ihrer Fans musste Alemannia in den letzten Jahren ein Dutzend Mal Geldbußen entrichten. Für die Vorkommnisse nach dem Spiel gegen Wattenscheid, als die Schiedsrichter mit Gegenständen beworfen wurden, setzte es deswegen eine sehr empfindliche Strafe. 3500 Euro sind fällig, integriert sind in der Strafe auch die aus Verbandssicht zu nachlässigen Kontrollen beim Spiel gegen Essen, als im Fanblock Pyros und Böller gezündet wurden. Alemannia will versuchen, die Verursacher der nächsten „Mahngebühr“ zu identifizieren, um sie in Regress zu nehmen, kündigt Insolvenzverwalter Christoph Niering an. (pa)