Aachen.

Für den 13. März hat Klaus Brondics eine schöne Wiedersehensfeier von tüchtigen ehemaligen Alemannia-Mitarbeitern organisiert. Er macht das nicht aus Fanliebe, sondern amtlich. Und so findet das Treffen an besagtem Montag auch nicht am Tivoli, sondern im Justizzentrum Aachen statt.