Aachen/Bonn - Die Alemannia will gegen Köln den Einzug in den DFB-Pokal perfekt machen

Auch Theisen unterstützt Investörchen-Kampagne

Bislang haben die Öcher Investörchen mehr als 40.000 Euro für die neue Saison zusammengetragen, jetzt unterstützt auch Sascha Theisen die Initiative. Unter dem Titel „Aufstiege, Abstiege, Teufelskerle“ gastiert der Alemannia-Kolumnist am Donnerstag, 24. Mai ab 19 Uhr mit einer kurzweiligen Lesung im Klömpchensklub am Tivoli. Der Erlös aus den Eintrittskarten (acht Euro) kommt der Investörchen-Kampagne zugute. Theisen wird an diesem Abend Höhepunkte aus seinen Fußballbüchern vortragen.

Unterstützt wird er dabei von seinem Kollegen Frederic Latz. Die beiden gebürtigen Dürener wollen von ihren Erlebnissen aus den Untiefen des Kreisliga-Fußballs ebenso berichten wie von niemals überwundenen Traumata, die späte Gegentore in ihnen auslösten.