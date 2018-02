Aachen/Stolberg - Das Testspiel zwischen Alemannia und Borussia Mönchengladbach II fällt aus

Aachen/Stolberg.

Am Samstag sollte auf dem Platz an der Schützheide in Breinig das letzte Testspiel des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen stattfinden. Doch die Partie gegen den Liga-Kontrahenten Borussia Mönchengladbach II wurde am Freitag abgesagt. Aufgrund der widrigen Wetterumstände war der Rasenplatz gesperrt worden.