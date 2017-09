Aachen.

Theoretisch könnte Joy-Lance Mickels am Wochenende ein Comeback für Alemannia Aachen feiern. Sein neuer Verein Wacker Nordhausen hat am Samstag spielfrei. Und für Alemannia steht sein eineiiger Zwillingsbruder Joy-Slayd im Kader in der Partie am Samstag gegen RW Oberhausen (14 Uhr).