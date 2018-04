Aachen - Das erstaunliche Comeback von Alemannias Manuel Konaté-Lueken

Aachen.

Auf der Gästebank des Franz-Kremer-Stadions erlebte Manuel Konaté-Lueken, wie aus dem Dreikampf im Aufstiegsrennen ein Zweikampf wurde. „Das Glück war diesmal auf Kölner Seite“, zog der 22-Jährige nach der 2:3-Niederlage bei der „Zweiten“ des FC Bilanz. Der Rückstand auf die beiden führenden Teams in der Fußball-Regionalliga ist mittlerweile so groß, dass vor dem Spiel am Mittwoch beim SV Rödinghausen (19 Uhr) die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes oberste Priorität besitzt.