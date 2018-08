Aachen - Alemannias Vincent Boesen und die neu entdeckten Joker-Qualitäten

Aachen.

Sollte es in der WG von Vincent Boesen und Robin Garnier ein Stimmungsbarometer geben, es dürfte zuletzt deutlich nach oben geschnellt sein. Das liegt natürlich auch ein bisschen an den Toren, die Alemannia Aachens Neuzugänge in den vergangenen beiden Regionalliga-Spielen erzielt haben, viel wichtiger für die Stimmung war allerdings die Wirkung, die von diesen Treffern ausging.