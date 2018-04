Alemannia Aachen verzeichnet ersten Marco Müller als ersten Neuzugang

Aachen.

Am Wochenende ist dann die selbstgestellte Frist ausgelaufen: Bis Mitte des Monats wollte Alemannias Trainer und Kaderplaner Fuat Kilic eine Rückmeldung der Spieler erhalten, deren Verträge am Saisonende auslaufen - also von fast allen. Absagen hat er keine eingesammelt, die meisten Profis und ihre Berater spielen auf Zeit.