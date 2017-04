Alemannias Restpräsidium tritt zurück

Aachen. Der neue Insolvenzverwalter Christoph Niering hatte die Mitglieder von Alemannias Gremien am Montagabend geladen, und am Ende gab es nach Informationen dieser Zeitung die nächste Entscheidung. Das Restpräsidium trat geschlossen zurück. Horst Reimig, Oliver Laven und Tim Hammer waren als Aufsichtsräte nach dem Insolvenzantrag bereits zurückgetreten, wollten aber im gemeinnützigen Verein weiterhelfen.

Niering hatte diesen Schritt ausdrücklich als sehr „verantwortungsbewusst“ begrüßt. „Normalerweise setzt der Fluchtreflex ein, wenn der Insolvenzverwalter kommt.“ In den letzten Tagen hatte es viele Stimmen gegeben, die einen kompletten Neuanfang gefordert hatten. Die Fan IG hatte den sofortigen Rückzug des Trios gefordert. „Die Fehlerkette ist einfach zu lang und jegliches Vertrauen verspielt worden.“

Die Präsidiumsmitglieder hatten ihren Rückzug bereits vor neun Tagen dem Verwaltungsrat angeboten, der aber ablehnte und die Männer bat, an Bord zu bleiben. Am Montagabend wurde dann in einer „sehr sachlichen Atmosphäre“ eine andere Entscheidung getroffen. Auch die letzten Mitglieder des „Teams 2018“ verlassen die Führungsetage. Der Verein soll nun von einem kommissarischen Vorstand bis zur Mitgliederversammlung geführt werden. Im Laufe des Tages soll es dazu eine Erklärung geben.