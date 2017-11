Wegberg-Beeck will wieder „demütiger“ auftreten

Nach vier sieglosen Spielen in Serie will Fußball-Regionalligist FC Wegberg-Beeck am Samstag (14 Uhr) in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Tabellenfünfzehnte empfängt zum Rückrundenauftakt den Zwölften Fortuna Düsseldorf II im Waldstadion. „Wir müssen wieder demütiger an die Sache herangehen“, sagt der Beecker Teamchef Friedel Henßen.

Gegen die Fortuna kassierte der Aufsteiger zum Saisonstart eine deftige 1:6-Klatsche. Die Düsseldorfer haben aber mit Marlon Ritter und Emmanuel Iyoha zwei Spieler abgegeben, die gemeinsam vier Mal gegen Wegberg-Beeck trafen. Dafür wird wohl der Ex-Alemannia-Aachen-Keeper Thorsten Stuckmann im Tor der Fortuna stehen.

„Wir sind imstande, eine andere Leistung zu bringen als in der Hinrunde in Düsseldorf“, ist Henßen überzeugt. (zva)