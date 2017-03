Alemannias Fan-IG fordert den Rücktritt des Präsidiums

Aachen. Alemannias Fan-IG hat die Präsidiumsmitglieder Tim Hammer, Horst Reimig und Oliver Laven zum sofortigen Rückzug aufgefordert, „um den Weg für einen wirklichen Neuanfang freizumachen“, schreibt der kommissarische Vorsitzende Thomas Wenge.

Mehr zum Thema

Die Fehlerkette bei den drei Männern, die letzte Woche als Aufsichtsräte zurückgetreten waren, sei einfach zu lang. „Die Fan-IG erkennt bei ihnen nicht die kleinste Spur von Selbstkritik.“ Ein dringend nötiges neues Gemeinschaftsgefühl und neues Vertrauen in die Vereinsführung zu erzeugen, traue man den jetzigen Protagonisten nicht mehr zu. Deswegen solle der Verwaltungsrat, einen Notvorstand bilden, sagt die IG.

Am Wochenende hatte der Verwaltungsrat den angebotenen Rücktritt abgelehnt. Die Runde war ohne abschließende Entscheidung auseinander gegangen. „Niemand klebt an diesem Posten“, wiederholte Tim Hammer am Freitagabend erneut. „Es geht nur um den Verein und darum, was der Insolvenzverwalter für die beste Lösung hält.“ Christoph Niering hat alle Gremien für Montagabend zu einem runden Tisch geladen.