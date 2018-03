Aachen. Bislang muss Alemannia vier Spiele nachholen. Die Mannschaft hat englische Wochen gebucht. Zudem steht noch mindestens ein Pokalspiel an - die Auslosung des Halbfinales soll am 16. März sein.

Festgelegt hat der Verband inzwischen, dass die mehrfach ausgefallene Partie bei Westfalia Rhynern (17. Spieltag) nun am Dienstag, 3. April, um 18 Uhr in der Evora Arena in Hamm angepfiffen werden soll.

Das Heimspiel gegen TuS Erndtebrück (24. Spieltag) ist für den Mittwoch, 28. März, 19 Uhr neu terminiert. Die noch ausstehende Nachholspielpartie gegen Meister Viktoria Köln wurde noch nicht neu angesetzt.