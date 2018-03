Aachen - Alemannia wird Favoritenrolle gegen Erndtebrück gerecht

Aachen. Im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga bezwingt Alemannia Aachen den TuS Erndtebrück mit 2:0. Die Pflichtaufgabe hatte so manch einer im Vorfeld als Geduldsspiel ausgemacht. Als Alemannia-Kapitän Nils Winter in der 13. Spielminute das 1:0 gelang, hofften die Fans auf eine deutlichere Angelegenheit.

Die wurde es nicht, weil Aachen allein im ersten Durchgang genügend Großchancen liegen ließ. Die wahrscheinlich größte hatte Spielmacher Mergim Fejzullahu (15.), der frei vor Gäste-Keeper Niklas Jakusch das 2:0 machen musste, doch der Schlussmann bekam noch die Fingerspitzen an das Spielgerät und lenkte dieses so über die Latte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kaiserstädter spielbestimmend, allerdings bei weitem nicht mehr so zwingend wie noch in Halbzeit eins. Bangen musste Aachen, als Erndtebrücks Yuki Nishiya in der 84. Minute am Elfmeterpunkt an den Ball kam – Depta lenkte seinen Schuss gerade noch an den Pfosten. Fast im Gegenzug markierte Peter Hackenberg nach einer Ecke vom gerade eingewechselten Meik Kühnel das erlösende 2:0 (86.) – der Treffer des Rückkehrers war gleichzeitig die Entscheidung.