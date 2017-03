Aachen.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr beginnt die Spurensuche in Essen. Wie viel ist noch von Alemannias Selbstvertrauen übrig geblieben? Vor zehn Tagen war dem Team der emotionalste Sieg der Saison gelungen, in der Schlussphase wurde Tabellenführer Viktoria Köln niedergerungen. Nur ein paar Stunden später schlugen die Emotionen komplett in die andere Richtung aus.