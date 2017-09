Aachen.

Alemannia wählt am Dienstagabend ein neues Präsidium. Kurz vor der Versammlung, die diesmal im Einhard-Gymnasium stattfindet, taucht fast unerwartet ein neues altes Thema auf: Die erste Insolvenz gilt formal als noch nicht abgeschlossen, und so wachsen die Ansprüche auf 72 Millionen Euro an.