Aachen - Alemannia-Trikotsponsor verlängert bis Juni 2019

Aachen. Alemannia Aachen kann weiter auf die Unterstützung ihres Trikotsponsors bauen. Vor dem Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen haben sich Alemannias Geschäftsführer Martin vom Hofe und Helmut Kutsch der Bauunternehmung Gebr. Kutsch GmbH & Co. KG auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt.

Das Firmenlogo soll bis zum 30. Juni 2019 die Brust des Trikots weiterzieren. Seit dem Hinrundenspiel gegen den 1. FC Köln II ist das Familienunternehmen aus Stolberg schon Sponsor der Alemannia.

„Wie angekündigt, sind wir früh in die Gespräche über eine Fortsetzung der Trikot-Partnerschaft in der neuen Saison eingestiegen“, erklärt Marin vom Hofe. „Beide Seiten waren sich schnell einig, dass sie die Zusammenarbeit in dieser Form weiterführen möchten. Alemannia Aachen und die Bauunternehmung Gebr. Kutsch GmbH & Co. KG verbindet eine gewachsene, intensive Partnerschaft. Wir sind sehr glücklich, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen werden.“

Das Unternehmen ist der Aachener Alemannia seit vielen Jahren eng verbunden. „Die Verlängerung ist für uns ein logischer Schritt. Wir freuen uns, den Weg der Alemannia weiter als Trikotsponsor, Partner und Fans begleiten zu dürfen“, sagt Helmut Kutsch