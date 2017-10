Alemannia: Termin für Pokalspiel steht fest

Aachen/Köln. Am Dienstag ist die Erstrundenpartie im Bitburger-Pokal zwischen der Alemannia und Borussia Lindenthal-Hohenlind terminiert worden.

Das Spiel findet am Donnerstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Das Team von Fuat Kilic trifft in der Westkampfbahn am Rheinenergiestadion (Jahnwiesenweg, 50933 Köln) auf den Landesligisten.

Mit dem Gewinn des Bitburger-Pokals würden sich die Schwarz-Gelben für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren.

Die weiteren Spiele der ersten Runde:

1. SV Bergheim (BL) - 1. FC Heinsberg-Lieck (KL)

2. FV Bonn-Endenich (LL) - SV SW Nierfeld (LL)

3. SV Bergisch Gladbach 09 - FC Viktoria Köln (RL)

4. TSC Euskirchen - FC Inde Hahn (LL)

5. SC Brühl (LL) - FC BW Friesdorf

6. FC Union Schafhausen (LL) - SC Fortuna Köln (3. Liga)

7. Borussia Freialdenhoven - FC Wegberg-Beeck (RL)

8. SV Rott (LL) - Siegburger SV 04

9. FC Pesch - VfL Vichttal

10. TuS Chlodwig Zülpich (BL) - Germania Teveren (LL)

11. Viktoria Arnoldsweiler - Bonner SC (RL West)

12. Germania Lich-Steinstraß (BL) - TuS Marialinden (BL)

13. Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL) - Alem. Aachen (RL)

14. 1. FC Spich (BL) - SG Köln-Worringen (BL)

15. Spvg. Frechen 20 (LL) - VfL Alfter

16 SV Schönenbach (KL A) - FC Hürth (MRL)