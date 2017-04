Alemannia: Rüter wechselt, Nagel verletzt

Aachen. Der Kader ist noch überschaubar. Mit Tobias Mohr, Daniel Hammel und Meik Kühnel haben bisher erst drei Akteure einen Vertrag für die neue Saison. Die ungeklärte Zukunft des Vereins wird für viele Spieler zur Geduldsprobe. Jannik Löhden hat sich bereits anderweitig orientiert, Alemannias Abwehrhüne zieht es nach Oberhausen. Seit Dienstag steht ein weiterer prominenter Name auf der Seite der Abgänge.

Wie der KFC Uerdingen auf seiner Homepage bekanntgab, wechselt Florian Rüter vom Tivoli an die Grotenburg. Der 26-Jährige, der in dieser Saison in 22 Spielen fünf Treffer erzielt hat, erhält beim designierten Regionalliga-Aufsteiger einen Zweijahresvertrag. Mikhail Ponomarev, der 1. Vorsitzende des KFC Uerdingen freut sich „sehr über die Verpflichtung von Florian Rüter und dass er sich entschieden hat, den Weg des KFC mitgehen zu wollen. Wir haben Florian seit längerer Zeit beobachtet, er war einer unserer absoluten Transferwünsche“.

Am Vortag gab es bereits schlechte Nachrichten vom Trainingsplatz: Pascal Nagel hat sich am Montag einen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen. Wie lange Aachens Schlussmann ausfällt, ist zurzeit unklar.

