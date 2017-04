Florian Rüter muss nach dem Spiel ins Krankenhaus

Eine Halbzeit lang wurde die Partie geführt wie ein Freundschaftsspiel, dann wurde die Tonart verschärft. Aachens Maurice Pluntke und Mergim Fejzullahu humpelten angeschlagen vom Feld. Am ärgsten erwischte es Florian Rüter, der einen heftigen Tritt vor den Oberschenkel bekam.

Am Samstagmorgen wurde der schnelle Angreifer, der angeblich vom KFC Uerdingen umworben wird, ins Krankenhaus überwiesen. „Wir wollen ausschließen, dass es zu einem Kompartmentsyndrom kommt“, sagt Kilic. Dabei wäre der Druck in einem Körperteil so erhöht, dass die dort liegenden Muskeln, Blutgefäße und Nerven ohne Behandlung dauerhaften Schaden nehmen können. (pa)