Aachen - Alemannia: Nachholspiel gegen Viktoria Köln terminiert

Aachen. Aus der Winterpartie wird nun ein Spiel im Frühsommer: Alemannias bereits zwei Mal abgesagte Partie gegen Viktoria Köln findet nun unter Flutlicht am Mittwoch, 2. Mai, um 19 Uhr statt.

Ansetzungen der Spieltage 28 bis 34 Der Westdeutsche Fußballverband hat die Spieltage 28 bis 34 zeitgenauen angesetzt. Die Alemannia muss sechsmal samstags und einmal sonntags ran: 28. Spieltag: Sa, 31. März (14 Uhr): Alemannia – Uerdingen 29. Spieltag: Sa, 7. April (14 Uhr): 1. FC Köln II – Alemannia 30. Spieltag: Sa, 14. April (14 Uhr): Alemannia – Bonner SC 31. Spieltag: Sa, 21. April (15.30 Uhr): RW Essen – Alemannia 32. Spieltag: Sa, 28. April (14 Uhr): Alemannia – FC Wegberg-Beeck 33. Spieltag: Sa, 5. Mai (14 Uhr): SG Wattenscheid 09 – Alemannia 34. Spieltag: So, 13. Mai (14 Uhr): Alemannia – Westfalia Rhynern

Das neue Datum erleichtert vermutlich auch die „Außenwette“, denn Geschäftsführer Martin vom Hofe wollte 11.700 Zuschauer beim ursprünglichen Termin sehen, der auf den Geburtstag des 117-jährigen Klubs fiel.

Durch das langanhaltende Winterwetter und zahlreiche Ausfälle war der Spielplan der Regionalliga West gehörig durcheinander geraten, als Konsequenz stehen für viele Clubs mehrere englische Wochen an. Zusätzlich wird nächste Woche das Pokalhalbfinale ausgelost - auch wenn noch nicht alle Teams feststehen.

Für die Mannschaft geht es am Sonntag um 14 Uhr erstmal zu Fortuna Düsseldorf II, die Mannschaft von Fuat Kilic will dort den Anschluss an die Tabellenspitze halten.