Oberhausen - Alemannia mit 0:1-Pleite in Oberhausen eiskalt erwischt

Oberhausen.

Die Aachener jedenfalls wurden eiskalt erwischt. Nach vier Siegen in Folge kassierten sie am späten Samstagnachmittag eine 0:1-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen. Nötig war dieser Rückschlag keinesfalls, aber der Versuch, die Punkte in nur 60 Minuten zu sichern, scheiterte.