Aachen.

Nach dem Spiel kam es zum Tabubruch. Die Spieler wollten wissen, welchen Platz sie in der Regionalliga West belegen. Die Tabelle ist bei Alemannia Aachen zuletzt etwas in Verruf geraten. Immer, wenn sich das Team mit den Möglichkeiten beschäftigt hatte, verrechnete es sich. Und so hatte Trainer Fuat Kilic das Zahlenwerk aus der Kabine und möglichst aus den Köpfen der Fußballer verbannt.