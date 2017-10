Aachen.

Gegen Rot-Weiss Essen muss Alemannia gleich zwei Mal in dieser Woche antreten. Am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr gastiert der ewige Rivale in der Regionalliga am Tivoli. Und dann taucht RW Essen auch noch in der ersten Runde des Bitburger-Pokals am Donnerstagabend auf.