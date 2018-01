Aachen - Alemannia: Keine Wechselorgie bei Test gegen Bochum geplant

Aachen.

Alemannias erster Auftritt in diesem Jahr war noch müde. Die Partie bei VVV Venlo endete chancenlos 0:4. „Diesmal erwarte ich deutlich mehr Mut und Selbstvertrauen“, sagt Trainer Fuat Kilic. Seine Mannschaft trifft am Samstagmittag, 14 Uhr, am Tivoli auf den VfL Bochum. Geöffnet wird dabei nur die Haupttribüne.