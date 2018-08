Nürnberg - Alemannia historisch: Ticker zum ersten Spieltag gegen Nürnberg 1968

Nürnberg. Der Kalender zeigt den 17. August 1968. Es ist Samstag, der erste Bundesligaspieltag der Saison 1968/1969. Die Alemannia muss zum Start der zweiten Spielzeit in Deutschlands höchster Spielklasse nach Nürnberg reisen. Die Schwarz-Gelben treffen dort auf den amtierenden Meister. Unser Rückblick im „Liveticker“.

14:00 Uhr Hallo aus Nürnberg! Endlich hat die Wartezeit ein Ende, der Ball in der Bundesliga rollt in weniger als anderthalb Stunden wieder. Die Alemannia muss zum Start in die Saison direkt beim Meister ran. Anstoß gegen den 1. FC Nürnberg hier im „Städtischen Stadion“ ist um 15:30 Uhr und wir sind für Sie vor Ort.

14:02 Uhr Für die Mannschaft von Trainer Michel Pfeiffer steht gleich zum Start der erste Härtetest an. Der 1. FC Nürnberg hat sich in der vergangenen Saison die Deutsche Meisterschaft gesichert – und das quasi im Vorbeigehen. Für die Clubberer war es der insgesamt neunte Titel. Trainer Max Merkel und seine Mannschaft feierten an dieser Stelle vor wenigen Wochen am 25. Mai den Erhalt der Schale.

14:03 Uhr Die Kaiserstädter landeten in ihrer Premierensaison in der Bundesliga am Ende auf einem beachtlichen elften Platz. Das Minimalziel in dieser Spielzeit ist natürlich zunächst der Klassenerhalt. Ein Sieg zum Auftakt wäre optimal, wobei Punkte gegen den Meister sicherlich in die Kategorie „Bonus“ fallen würden. Mit einem Erfolg heute hier in Nürnberg rechnen nur die größten Optimisten, auch wenn der bisher letzte Vergleich aus der Rückrunde der Vorsaison an die Alemannia ging. Vielleicht ist an diesem Tag also doch etwas möglich. Warnung an alle Leser: Hier sitzen schwarz-gelbe Optimisten an den Tastaturen.

14:08 Uhr Der Saisonstart für die Alemannia ist in dieser Spielzeit gleich mit einer langen Reise verbunden. Zwischen dem Aachener Tivoli und dem Städtischen Stadion Nürnberg liegen 491 Kilometer. Da wäre es doch schade, wenn die Kartoffelkäfer den Rückweg mit leeren Händen antreten müssen.

14:13 Uhr Kurzer Blick aufs Wetter: Das Thermometer zeigt angenehme 18 Grad an, es regnet nicht und trocken bleiben soll es auch. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für ein gutes Spiel.

14:14 Uhr „Spiel“ ist ein gutes Stichwort: Zwar geht es Trainer Michel Pfeiffer und seinen Jungs primär darum, an den anstehenden 34 Spieltagen genügend Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, die Tivoli-Truppe will sich im Vergleich zur Vorsaison aber auch spielerisch weiterentwickeln und immer wieder für Ausrufezeichen sorgen. Vielleicht ja schon heute?!

14:19 Uhr Noch etwas mehr als eine Stunde bis zum Anstoß. Nutzen wir die Zeit für eine kleine „Geschichtsstunde“ und Basiswissen für alle Groundhopper unter Ihnen: Gespielt wird heute im „Städtischen Stadion“, das seit fünf Jahren die Heimat des 1. FC Nürnberg ist. Vorher haben die Clubberer im „Zabo“, dem Stadion in Zerzabelshof gespielt. Hier in der Nähe vom Dutzendteich wurde schon das Endspiel der Deutschen Meisterschaft der Saison 1928/1929 zwischen der SpVgg Fürth und Hertha BSC ausgetragen, das die Kleeblätter mit 3:2 für sich entschieden. Der heutige Gastgeber scheiterte damals im Halbfinale gegen die Berliner. Das Finale fand damals vor 50.000 Zuschauern statt.

14:21 Uhr So viele Fans werden heute nicht erwartet. Die Verantwortlichen beider Vereine rechnen mit etwa 20.000 Zuschauern im Stadion.

14:25 Uhr Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Jan Redelfs. Der Mann aus Hannover feiert in drei Tagen seinen 33. Geburtstag.

14:30 Uhr Noch genau eine Stunde bis zum Anpfiff und pünktlich dazu flattern gerade die Aufstellungen rein. Max Merkel, Trainer der Gastgeber, schickt folgende Spieler zum Start aufs Feld:

Wabra – Leupold, L. Müller, Wenauer, Popp – Küppers, Hansen – Z. Cebinac, Strehl, Beer, Müller

Alemannias Coach Michel Pfeiffer hat sich für diese Startelf entschieden:

Scholz – Pawellek, Walter, Martinelli, Thelen – Hoffmann, Hermandung – Klostermann, Claessen, Ionescu, Gronen

14:31 Uhr Was mit der Schreibmaschine nicht alles möglich ist ... So sieht das Ganze grafisch aus:

14:33 Uhr Damit startet die Alemannia gleich mit drei Neuzugängen in der Startfelf. Neu im Tor ist Werner Scholz, den Trainer Pfeiffer aus Hamborn geholt hat. Im Sturm werden Ion Ionescu, der von Rapid Bucuresti an den Tivoli kam, und der Königstransfer Roger Claessen erstmals das Trikot der Alemannia in der Bundesliga tragen. Der Belgier kam für die Rekordablösesumme von 300.000 D-Mark nach Aachen. Zuvor lief er in 180 Meisterschaftsspielen für Standard Lüttich auf und erzielte 124 Treffer. Gerne darf er so bei den Kartoffelkäfern weitermachen.

14:37 Uhr 300.000 D-Mark Ablöse? Wird am Tivoli etwa mit Geld sorglos um sich geschmissen? Mitnichten. Alemannias Mäzen Oyen ist sich sicher, dass der extrovertierte Belgier die Ablöse schnell wieder einspielen wird: „Der Roger spielt das alles wieder ein. Zu jedem Spiel kommen Busse aus Lüttich.“

14:38 Uhr Aachens neue Sturmhoffnung und Belgiens Fußballer des Jahres können das nur bestätigen: „Mein Vater hat kaum noch eine ruhige Minute. Jeden Moment rufen Leute an und wollen Karten für Alemannia-Spiele kaufen.“

14:39 Uhr Kurzer Blick ins Wohnzimmer von Vater Claessen:

14:40 Uhr Zurück zur Aufstellung der Kaiserstädter: Auf der Bank sehen wir noch Werner Tenbruck. Der Stürmer war bis zum Sommer beim VfR Neuss und will nun sein Können am Tivoli unter Beweis stellen.

14:42 Uhr Insgesamt haben den Tivoli sechs Spieler im Sommer verlassen: Troche, Krieger, Glenski und Klöckner hat es zum Bonner SC verschlagen, Borteiro hat sich Eintracht Trier angeschlossen und Ferndinand sucht sein Glück nun beim FC Chiasso in der Schweiz.

14:45 Uhr Und um das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spielchen zu vervollständigen: Neben den bereits Genannten hat die Alemannia zudem Barnabas Liebhaber von Budapesti Vasas und Werner Pöhler vom 1. FC Mönchengladbach verpflichtet.

14:51 Uhr So langsam füllt sich das Stadion. Die angepeilten 20.000 Zuschauer sollten zusammenkommen. Die meisten von ihnen werden nach den gespielten 90 Minuten hoffentlich weniger erfreut nach Hause gehen.

14:52 Uhr Die Torhüter beider Mannschaften sind bereits seit einigen Minuten auf dem Feld und wärmen sich auf. Alemannias neuer Mann zwischen den Pfosten heißt Werner Scholz. Im Sommer kam er von den Sportfreunden Hamborn an den Tivoli und hat Gerhard Prokop verdrängt. In seinen fünf Jahren in Hamborn absolvierte er 103 Regionalligaspiele für die „Löwen“. Nun will der talentierte 23-Jährige sein Können in der Bundesliga unter Beweis stellen. Wir sitzen zwar etwas entfernt vom Spielfeld, aber seine Vorfreude auf das Spiel ist bis hier oben auf die Pressetribüne zu spüren.

15:07 Uhr Das Feld füllt sich. Die Spieler beider Mannschaften laufen sich warm. Und wer genau hinsieht: Die Aachener Offensive ist schon jetzt sehr treffsicher. Vor allem Heinz-Gerd Klostermann versenkt einen Ball nach dem anderen. Hoffentlich lässt er sich noch ein paar Tore für das Spiel übrig!

15:12 Uhr In der Rückrunde der Vorsaison konnte die Alemannia die Nürnberger übrigens mit 2:0 schlagen. Vor 29.000 Zuschauern auf dem Tivoli erzielten Krott und Hoffmann die Tore für die Schwarz-Gelben. Nach dem Spiel sagte der Trainer der Clubberer Max Merkel: „Die Aachener haben ganz gut gespielt, aber Fußballprofessoren sind sie trotzdem nicht.“ Schauen wir mal, was er nach dem heutigen Spiel sagen wird.

15:20 Uhr Ladies and Gentlemen, schnallen Sie sich an! In zehn Minuten startet die Bundesliga in die Saison 1968/1969. Alemannia Aachen spielt zum Auftakt in Nürnberg beim amtierenden Meister. 20.000 Zuschauer werden die Spieler bei ihrem Einmarsch ins „Städtische Stadion“ empfangen. Wir können nichts versprechen, aber wir hier oben auf der Pressetribüne haben ein gutes Gefühl. Eine Überraschung liegt in der Luft.

15:25 Uhr Kurzer Blick auf die Statistik: Bisher trafen die Aachener und die Nürnberg sechsmal aufeinander. Mit drei Siegen haben die Clubberer die Nase leicht vorne, die Alemannia konnte zwei Begegnungen für sich entscheiden, ein Aufeinandertreffen endete unentschieden. In den Spielen um die Deutsche Meisterschaft 1937/1938 gab es in Gruppe D gleich zwei Siege für Nürnberg. Im DFB-Pokal-Achtelfinale 1952/1953 stand es im ersten Vergleich nach Verlängerung 3:3. Im Wiederholungsspiel setzten sich die Schwarz-Gelben mit 2:0 durch. In der vergangenen Saison gab es jeweils Heimsiege: Das Spiel in Nürnberg endete 4:1 für die Truppe von Max Merkel, das Rückspiel auf dem Tivoli entschieden die Jungs von Michel Pfeiffer mit 2:0 für sich.

15:29 Uhr In wenigen Sekunden geht es los, was bleibt uns jetzt noch zu sagen außer „Geht's raus und spielt's Fußball.“ (Vielleicht wird diesen klugen Satz ja irgendwann einmal jemand in der Geschichte aufgreifen und berühmt machen.)

Anpfiff der ersten Halbzeit auf dem Tivoli!

15:30 Uhr Schiedsrichter Jan Redelfs pfeift die Auftaktpartie der neuen Saison pünktlich an. Der amtierende und neunfache Meister 1. FC Nürnberg empfängt Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter starten in ihr zweites Bundesligajahr.

15:33 Uhr Die Partie hat gerade erst angefangen und die Nürnberger sind schon voll da. Hans Küppers schießt aus fünf Metern auf das Tor. Doch Alemannias neuer Torwart Werner Scholz kann mit einer tollen Fußabwehr zur Ecke klären.

15:35 Uhr Schon wieder Küppers. Der Stürmer der Clubberer köpft den Ball nach einer Flanke von Zvezdan Cebinac knapp über das Tor.

15:37 Uhr Aachens Keeper Scholz steht unter Dauerbeschuss. Mit einer Glanzparade kann er einen Schrägschuss von Erich Beer entschärfen. So hatte sich die Alemannia den Auftakt in die Saison sicher nicht vorgestellt.

15:41 Uhr AUFWACHEN ALEMANNIA! Die Aachener kommen kaum aus der eigenen Häfte raus, die Offensive der Schwarz-Gelben findet bisher gar nicht statt. Ganz im Gegensatz zu der des 1. FC Nürnberg. Ein hoher Bogenschuss von Heinz Müller senkt sich nur wenige Zentimeter hinter Aachens Tor.

15:44 Uhr Jetzt kommt endlich auch mal die Alemannia gefährlich vor das gegnerische Tor. Herbert Gronen flankt von links, Aachens Neuzugang Roger Claessen ist da. Der Kopfball des Belgiers geht aber knapp am Tor vorbei.

21. Spielminute: Toooooooooor für die Alemannia!

15:51 Uhr Erwin Hermandung hat sich gerade einen zweiten Vornamen erschossen: Strahl! WAS. FÜR. EIN. TOR! Der Aachener zieht aus 35 Metern einfach mal ab, der Ball zischt wie mit dem Lineal gezogen am falsch stehenden Nürnberger Torwart Roland Wabra vorbei ins Tor! Die Schwarz-Gelben stellen den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf und führen auswärts beim Deutschen Meister.

15:52 Uhr Unglaublich was ein einziges Tor alles bewirken kann. Die Hausherren wirken völlig verdutzt, bei der Alemannia ist das plötzliche Selbstvertrauen förmlich zu spüren. Die Brust der Schwarz-Gelben wird von Sekunde zu Sekunde breiter.

23. Spielminute: Toooooooooor für die Alemannia!

15:53 Uhr Unglaublich was sich hier abspielt. Die Alemannia ist jetzt eiskalt und schlägt schon wieder zu. Die Schwarz-Gelben nutzen die Verwirrung der Nürnberger nach dem ersten Gegentreffer und legen direkt nach. Heinz-Gerd Klostermann überrennt die Nürnberger Popp, Wenauer und Wabra und erzielt mit einem Linksschuss das 2:0 für die Alemannia. Der Jubel von Torschütze Klostermann, Hoffmann, Walter, Claessen und Gronen (v. l.) fällt entsprechend aus.

15:59 Uhr Der Fußball ist ein verrückter Sport. Die Alemannia führt im ersten Spiel der Saison beim Meister aus Nürnberg aktuell mit 2:0. Bis zum ersten Tor von Hermandung lief das Spiel aber nur in eine Richtung: in das des Aachener Keepers Scholz. Doch dann kamen die 21. und 23. Spielminute. Die Tore taten nicht nur dem Spiel gut, sie tun vor allem den Kaiserstädtern gut, die jetzt mindestens auf Augenhöhe mit dem Deutschen Meister agieren.

16:06 Uhr Die Nürnberger Mannschaft will den Anschlusstreffer, aber Alemannias Scholz hat was dagegen. Wahnsinnsparade von Aachens Schlussmann. Nürnbergs Beer schießt aus vier Metern, aber Scholz kann den Ball noch um den Pfosten lenken. Was für ein Höllenhund, dieser Scholz!

16:09 Uhr Aachens Claessen hat es heute nicht einfach. Sein Gegenspieler Ludwig Müller ist der Inbegriff für Härte bis zum Äußersten. Aber Alemannias belgischer Stürmer macht das bisher clever. Und wenn es vorne nicht klappen will, wird hinten mit ausgeholfen. Das sind bisher ganz starke 39 Minuten vom 300.000-D-Mark-Mann.

16:12 Uhr Jetzt ist die Alemannia wieder mit einer Offensivaktion dran: Eben angesprochener Roger Claessen ist auf dem rechten Flügel völlig blank, sein Bombenschuss aus spitzem Winkel trifft aber nur das Außennetz. Glück für die Clubberer. Ein 0:3 würden sie nicht mehr drehen können.

16:14 Uhr „Schieber! Schieber! Schieber!“ hallt es von den Rängen. Die Nürnberger Fans wollen ein Handspiel von Aachens Hoffmann im Strafraum der Gäste gesehen haben und fordern Elfmeter. Schiedsrichter Jan Redelfs kommt diesem Wunsch aber nicht nach und lässt weiterspielen - wir haben nichts dagegen.

45. Spielminute: Halbzeit im „Städtischen Stadion“ Nürnberg

16:15 Uhr Halbzeit in Nürnberg, die Alemannia führt zur Pause durch Treffer von Hermandung in der 21. Minute und Klostermann in der 23. Minute mit 2:0 beim Deutschen Meister. Den Nürnbergern gehörte klar die Anfangsphase, aber Aachens überragender Schlussmann Scholz hielt seinen Kasten bisher sauber. Und die Offensive der Schwarz-Gelben stellt die Mannen von Max Merkel immer wieder vor Probleme. Hier könnte heute eine Sensation geschehen!

16:18 Uhr Ob das Gebrüll und das Scheppern aus der Kabine der Nürnberger kommt, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Der Trainer der Clubberer Max Merkel sah beim Gang in die Katakomben auf jeden Fall nicht glücklich aus. Kein Wunder beim bisherigen Spielverlauf und Halbzeitstand.

16:26 Uhr In wenigen Minuten geht es hier im „Städischen Stadion“ Nürnberg in der Nähe des Dutzendteichs weiter. Die Aachener werden versuchen, hinten dichter zu stehen und den einen Konter zum 3:0 zu setzen, der den Nürnbergern den Todesstoß versetzen würde. Die Clubberer werden sicherlich schnellstmöglich versuchen, den Anschlusstreffer zu erzielen. Eine Auftaktpleite war in den Planungen für diese Saison beim Deutschen Meister sicherlich nicht vorgesehen.

46. Spielminute: Anpfiff der zweiten Halbzeit im „Städtischen Stadion“ Nürnberg

16:31 Uhr Die zweite Halbzeit startet gleich mit einer Schrecksekunde: Zusammenprall zwischen Aachens Walter und Nürnbergs Strehl. Alemannias Abwehrspieler verletzt sich dabei leicht, kann aber weiterspielen.

16:32 Uhr Nürnbergs Coach Max Merkel schaut sich ganz genau an, was seine Mannschaft in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit macht. Zufriedenheit schaut auf jeden Fall anders aus, die Wörter „Rückstand“ und „Verlieren“ kommen im Wortschatz des Wiener Meistertrainers eigentlich nicht vor.

48. Spielminute: Toooooooooor für die Alemannia!

16:33 Uhr Unfassbar! Popp will den Ball zu seinem Keeper Wabra zurückspielen, aber Aachens Klostermann denkt mit, sprintet dazwischen und knallt den Ball aus vollem Lauf ins Nürnberger Tor. Die Alemannia führt in Nürnberg mit 3:0! In Worten: DREI ZU NULL!

16:34 Uhr Die Pfiffe von den Rängen werden immer lauter. Die Fans sind mit dem Auftritt ihrer Meistermannschaft alles andere als zufrieden und verleihen ihrem Frust entsprechenden akustischen Ausdruck.

16:37 Uhr Und da hätte es aus Sicht der Hausherren fast 0:4 gestanden. Klostermann spielt Hermandung am Fünfmeterraum an, der trifft aber nur den linken Pfosten. Die Nürnberger Fans beklatschen mittlerweile die Aktionen der Alemannia. Ein ganz bitterer Nachmittag für die Franken, für die Gäste aus dem Westen könnte es kaum besser laufen.

55. Spielminute: Toooooooooor für die Alemannia!

16:40 Uhr Der nächste dicke Patzer in der Nürnberger Hintermannschaft. Wabra will beim Abschlag Popp anspielen, der reagiert wieder viel zu spät, Klostermann stürmt dazwischen, umkurvt Nürnbergs Keeper und markiert mit seinem dritten Treffer am heutigen Tag das 4:0 für die Alemannia.

16:41 Uhr Wir müssen uns mal kurz kneifen. Die Alemannia führt in Nürnberg beim Deutschen Meister im ersten Spiel der neuen Saison mit 4:0. Ein Treffer von Hermandung, drei Treffer von Klostermann.

Darauf hätten wohl nur die größten Optimisten vor dem Spiel gewettet. Die Nürnberger präsentieren sich mittlerweile wie ein Abstiegskandidat mit Slapstick-Einlagen, die in jeden Saisonrückblick gehören. Die Spielzeit beginnt zwar gerade erst, aber nach noch nicht einmal 60 gespielten Minuten dürfte klar sein: Das werden in den kommenden Tagen keine schönen Stunden beim Training für die Spieler des Wiener Trainers Max Merkel.

16:42 Uhr Jetzt ist Schluss für Fritz Popp. Nürnbergs Trainer nimmt den Pechvogel des Tages vom Platz. Zwei Fehler von ihm nahmen die Aachener in Person von Klostermann dankbar an. Neu auf dem Feld ist nun Klaus Zaczyk mit der Nummer 2.

62. Spielminute: Tor für den 1. FC Nürnberg

16:47 Uhr Jetzt ist es doch passiert. Aachens Schlussmann Scholz muss das erste Mal am heutigen Tag hinter sich greifen. Sein Mitspieler Walter will eine Cebinac-Flanke von rechts klären und lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor. Bringt das Eigentor die Gastgeber jetzt noch einmal ins Spiel? Wenn die Alemannia die letzte halbe Stunde konzentriert über die Bühne bringt, sollte das eigentlich nicht mehr als Ergebniskorrektur für den Club sein. Denn die Leistung bisher lässt keine Rückschlüsse auf einen fulminanten Endspurt der Franken zu.

16:49 Uhr Christof Walter hat zwar ein Eigentor erzielt, an dieser Stelle muss aber auch erwähnt werden, dass Alemannias Verteidiger ansonsten ein Wahnsinnspiels macht. Die ganze Partie über beschattet er Nürnbergs Super-Kicker Hennes Küppers. Der hat bis hierhin keine Schnitte gegen den Aachener und ist faktisch abgemeldet. Chapeau!

16:52 Uhr Fast ein weiterer Treffer für Nürnberg. Strehl steht zum Kopfball bereit, aber Scholz schnappt sich den Ball mit einem spektakulären Hechtsprung – kurz vor der Stirn des fränkischen Angreifers. Von einem Clubberer will sich Alemannias Schlussmann heute einfach keinen einschenken lassen. Gut so!

16:56 Uhr Wechsel bei der Alemannia. Michel Pfeiffer nimmt Stürmer Ion Ionescu vom Platz. Für ihn kommt für die verbleibenden rund 20 Minuten Hans-Josef Kapellmann. Verteidiger für Angreifer, jetzt soll die Defensive gestärkt und der Sieg nach Hause gebracht werden.

17:02 Uhr Keine Viertelstunde mehr ist hier im Stadion am Dutzendteich noch zu spielen. Die Alemannia scheint das 4:1 nun nach Hause zu bringen. Der Spieler des Spiels ist zweifelsohne Gerd Klostermann mit seinen drei Treffern. Dabei profitierte Aachens Offensivmann aber auch von seinen Nebenleuten Claessen und Ionescu. Die Nürnberger konzentrierten sich vor allem auf diese zwei Angreifer. Klostermann und Gronen hatten dadurch viele Räume. Das änderte sich zwar im Spielverlauf, aber da war der Hattrick schon erzielt. Die beiden Flügelflitzer haben ihre Gegenspieler Popp und Leupold zu Statisten degradiert. Well done!

17:12 Uhr Kurz vor Schluss wechselt Aachens Trainer Pfeiffer zum zweiten und letzten Mal. Jupp Martinelli hat sich am Knöchel verletzt und muss runter. Für ihn kommt Werner Tenbruck. Das bringt noch einmal Zeit.

90. Spielminute: Abpfiff im „Städtischen Stadion Nürnberg“. Die Alemannia schlägt den Deutschen Meister 4:1!

17:15 Uhr Abpfiff in Nürnberg! Schiedsrichter Jan Redelfs beendet die Partie. Die Alemannia siegt auswärts beim Deutschen Meister 1. FC Nürnberg mit 4:1! Hermandung brachte die Schwarz-Gelben in Führung, danach machte Klostermann mit einem Hattrick den Sack zu. Und auch der fünfte Treffer der Partie wurde von einem Aachener erzielt. Walter sorgte mit einem Eigentor für den Ehrentreffer der Gastgeber. Was ein Auftakt in die Saison!

17:18 Uhr Sie brauchen ein Beispiel für einen Auftakt nach Maß? Dann hat die Alemannia heute das beste Beispiel geliefert. Die Taktik von Trainer Michel ist voll aufgegangen, bei Max Merkel und seinen Nürnbergern hat heute, trotz starker Anfangsphase, nichts geklappt. Erst stand Aachens Keeper Werner Scholz ein ums andere Mal im Weg, im späteren Spielverlauf waren es die Clubberer selbst, die sich im Weg standen. So steigt man ab, liebe Franken. Und die Alemannia spielt um die Meisterschaft mit! Ok, heute war gerade einmal der erste Spieltag. Eventuell sollten wir uns erst einmal kurz beruhigen, bevor wir wieder über unsere Schreibmaschinen herfallen. Fest steht: Auswärtssieg der Alemannia zum Saisonstart 1968/1969!

17:26 Uhr Es gibt erste Reaktionen vom Spielfeldrand. Der dreifache Torschütze Gerd Klostermann kann sein Glück kaum fassen: „Da habe ich in der vergangenen Saison ganze vier Törchen gemacht, jetzt gelingen mir gleich drei im ersten Spiel. Und ausgerechnet beim Deutschen Meister hier in Nürnberg.“

17:28 Uhr Im Radio läuft gerade passend für alle Alemannia-Fans „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong.Wir erlauben uns eine kleine Textkorrektur:

„I see trees of green, einen Aachener Auswärtsieg too

I see them bloom for me and you

And I think to myself what a wonderful world“

17:30 Uhr Nürnbergs Trainer Max Merkel wird das zumindest heute anders sehen. Zur peinlichen Schlappe seiner Meistergarde sagt er: „An den Chancen gemessen ist das Ergebnis nicht in Ordnung. Deshalb bin ich mit meinen Spielern auch nicht unzufrieden. Die Burschen haben mit zwei Ausnahmen gut gespielt. Wabra und Popp haben das Spiel vermasselt. Außerdem hatten wir ganz einfach zu viel Pech. Wäre uns zu Beginn ein Tor geglückt, das Ergebnis hätte nicht 1:4, sondern 4:1 geheißen.“ Mit Roland Wabra oder Fritz Popp möchte in diesem Moment wohl niemand tauschen.

17:31 Uhr Alemannias Trainer Michel Pfeiffer verteilt für seine Mannschaft ein Sonderlob, mahnt aber gleichzeitig auch zur Besonnenheit. Typisch Pfeiffer eben: „Die gesamte Mannschaft verdient ein Sonderlob. Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir spielen können. Aber bitte, macht uns jetzt nur nicht zum Favoriten. Schön, wir haben den Meister geschlagen, aber die Saison hat gerade erst begonnen. Noch stehen 33 schwere Spiele an. Wir haben keinen Grund zum Größenwahn.“

17:32 Uhr Auch in Richtung seines Trainerkollegen Max Merkel gab es noch einen netten Gruß: „Wir sind zwar immer noch keine Professoren, gewinnen tun wir trotzdem.“ Und er legt sogar noch einen drauf: „Die Abwehr der Nürnberger hat mich heute an einen Schweizer Käse erinnert!“

17:35 Uhr Der sensationelle 4:1-Sieg der Alemannia in Nürnberg dürfte das Gesprächsthema in Fußball-Deutschland sein. Der Vollständigkeithalber aber hier noch die Ergebnisse aus den anderen Stadien:

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 1:3

1. FC Köln – Kickers Offenbach 2:1

MSV Duisburg – Schalke 04 1:0

VfB Stuttgart – München 60 1:1

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 2:0

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV 1:0

Werder Bremen – Hannover 96 3:2

Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 2:0

17:37 Uhr Am kommenden Spieltag trifft die Alemannia auf dem heimischen Tivoli auf Eintracht Frankfurt. Anstoß ist am Samstag, 24. August, um 15:30 Uhr. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen noch ein wunderbares Wochenende. Mit dem Ergebnis sollte das eigentlich kein Problem sein: Nürnberg 1, Aachen 4. Schön war’s hier!