Alemannia gewinnt Testspiel gegen Freialdenhoven mit 2:0

Freialdenhoven. Am Ende war auch Fuat Kilic mit dem Spiel seiner Mannschaft bei Borussia Freialdenhoven generell zufrieden – mit einer Ausnahme: „Wenn man gefühlt 99 Prozent Ballbesitz hat, muss am Ende mehr herausspringen als ein 2:0-Sieg“, meinte der Trainer von Alemannia Aachen.

Bildergalerie Alemannia: 2:0-Sieg im Testspiel gegen Freialdenhoven

Beide Treffer für die Schwarz-Gelben fielen vor 270 Zuschauern in der ersten halben Stunde der Partie. Bereits in der zweiten Minute sorgte Tobias Mohr für die 1:0-Führung, als er einen Freistoß aus 25 Metern Entfernung in den Torwinkel setzte. Der zweite Treffer war schön herausgespielt: Philipp Gödde legte in den Lauf von Leroy Mickels vor, der den Ball überlegt einschob.

Zwischen den beiden Treffern musste Freialdenhovens Torhüter Stefan Kemmerling mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. „Für diese Phase der Saisonvorbereitung war unser Auftritt in Ordnung“, zog Kilic sein Fazit. „Man hat gesehen, dass es uns nach vielen schweren Einheiten noch an Spritzigkeit fehlt.“