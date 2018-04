Aachen - Alemannia gegen Wegberg-Beeck: Die Netzschau

Aachen. Im Rahmen des 32. Spieltags der Regionalliga West empfing die Alemannia am Samstag den FC Wegberg-Beeck und lud zum großen Familienfest ein. Und wie bei allen Familienfeiern reisten Verwandte von nah und fern an, es gab Programm für die Kleinen, hier und da ein wenig Unzufriedenheit und Tränen der Freude und der Trauer: Unsere Netzschau zum Spiel.

In der Liga musste die Alemannia in den vergangenen zwei Spielen zuhause gegen Bonn und in Essen jeweils als zweiter Sieger vom Platz gehen. Unter der Woche erreichte die Mannschaft von Fuat Kilic aber das Finale des FVM-Pokals mit einem 2:0 über den TSC Euskirchen. Das große Ziel der Saison ist der Pokalsieg und damit verbunden das Startrecht in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison. Aber auch in der Liga sollte mit einem Sieg im Derby gegen Wegberg-Beeck der dritte Platz in Angriff genommen werden.

Die Gäste hingegen holten unter der Woche wichtige Punkte gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln und wollten auch in Aachen punkten, um den direkten Wiederabstieg in die Mittelrheinliga zu vermeiden.

Rund um das Spiel lud die Alemannia zum großen Familienfest ein. Bereits ab 11 Uhr konnten kleine und große Fans auf dem Stadionvorplatz auf die Torwand schießen, einen Dribbel-Parcour absolvieren und weiteren Aktivitäten nachgehen.

Highlight des Spektakels war der Besuch des DFB-Pokals in Aachen. Vor dem Finale am Pfingstwochenende tourt der goldene Pott durch die Republik und auch die Alemannia ist ein fester Bestandteil der Historie des Pokals, standen die Schwarz-Gelben doch dreimal im Finale. Zuletzt 2004 gegen den SV Werder Bremen.

2019 könnte es wieder so weit sein, ist der TSV doch nur noch einen Sieg von der ersten Teilnahme am DFB-Pokal seit der Saison 2012/13 entfernt. Zumindest die Fans träumen schon ein wenig.