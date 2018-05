Aachen - Alemannia gegen Wattenscheid: Die Netzschau

Awaydays 17/17✅ Saison 33/34✅ SG Wattenscheid - Alemannia Aachen 📍Lohrheidestadion #AlemanniaAachen #Sommerkick #awaydays #alwaysAachen

Die Stimmung auf den Rängen war gut, das Spiel beider Mannschaften in der ersten Halbzeit eher weniger. Der Begriff „Sommerkick“ wird sicher zu häufig genannt, Chancen gab es in den ersten 45 Minuten aber auf beiden Seiten kaum. Für Aachen stand lediglich Joy-Slayd Mickels einmal in aussichtsreicher Position. Sein Kopfball in der 36. Minute gehörte aber der Kategorie „Rückgabe“ an.

Und so stand es zum Pausenpfiff 0:0. Ein Ergebnis, mit dem die Schwarz-Gelben rückblickend auch nach 90 Minuten gut hätten leben können. Doch Schiedsrichter Engelmann fand den Ton seiner Pfeife zum Wiederanpfiff wohl so schön, dass er diesen kurz danach in der 53. Minute erneut ertönen ließ und einen fragwürdigen Elfmeter für Wattenscheid pfiff. Wattenscheids Manuel Glowacz nahm das Geschenk dankend an und brachte sein Team in Führung.