Aachen/Bonn - Alemannia gegen Viktoria Köln: Die Pokal-Netzschau

Aachen/Bonn. Lindenthal-Hohenlind, Bergheim, Rott und Euskirchen hießen die Stationen von Alemannia Aachen auf dem Weg ins Finale des FVM-Pokals. In Bonn wartete am Montag Viktoria Köln. In der Liga war die Partie einige Wochen zuvor eine klare Angelegenheit. Im Pokalendspiel sah das aber ganz anders aus, auch wenn sich am Ende der Favorit durchsetzen konnte. Unsere Netzschau zum finalen Alemannia-Saisonakt 2017/18.

In der abgelaufenen Regionalligasaison erspielte sich die Truppe von Fuat Kilic einige Sympathien. War der Start in die Spielzeit noch ein wenig holprig, arbeiteten sich die Schwarz-Gelben, von denen nach dem erneuten Umbruch im Sommer kaum jemand etwas erwartete, nach und nach an die Tabellenspitze ran und mischten zwischenzeitlich im Aufstiegskampf mit. Auch im Pokal nahm die Tivoli-Truppe jede Hürde - nicht immer glanzvoll, aber im Pokal zählte nur das Weiterkommen.

Zum Ende der Saison schien die Luft aber ein wenig raus, Spiele wurden unnötig verloren und mancher Sympathiepunkt wieder abgezogen. Ausgerechnet gegen den Finalgegener im Pokal setzte es drei Wochen vor dem Endspiel zuhause eine 0:4-Niederlage. Doch der mögliche Einzug in den DFB-Pokal war für Mannschaft und Fans ein gemeinsamer Ansporn. Beim Abschlusstraining am Samstag wurden nicht nur letzte taktische Feinheiten einstudiert, sondern schon einmal Gänsehaut-Feeling geprobt:

Trainer Fuat Kilic ließ seine Jungs laufen, die Anhänger der Schwarz-Gelben unterstützten ihre Kicker dabei lautstark:

Am Pfingstmontag war es dann so weit: Endspieltag.

Seit 2012 wird das Finale des FVM-Pokals im Sportpark Nord in Bonn ausgetragen. Zuletzt spielte die Alemannia 2013 um den Pokalsieg. Damals musste man sich Fortuna Köln geschlagen geben. In diesem Jahr ging es wieder gegen Köln, allerdings gegen die Viktoria. Der Weg nach Bonn war auf jeden Fall bekannt und so ging die Reise los:

Nicht nur der Mannschaftsbus machte sich auf in Richtung ehemalige Bundeshauptstadt, auch die Fans waren zu tausenden unterwegs, um Bonn in Alemannia-Gelb erstrahlen zu lassen:

In Bonn angekommen begrüßten die bekannten Flutlichtmasten die Aachener Anhänger, die das Stadion fest in ihre Hände nehmen sollten. Allein im Vorverkauf waren bis Donnerstag 2.200 Karten an die Kaiserstädter verkauft.

Nachdem sich die Ränge gefüllt und die Mannschaft warm gelaufen hatten, konnte es auch endlich los gehen. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten sich die Teams auf dem Feld:

Trainer Fuat Kilic startete mit der folgenden Elf in die letzten Minuten der Spielzeit 2017/18:

Die Mannschaftsaufstellungen für das Bitburger-Pokalfinale liegen vor. Unser Trainer Fuat #Kilic hat folgende Elf nominiert: pic.twitter.com/UG9o9sRCsu — Alemannia Aachen (@Alemannia_AC) 21. Mai 2018

Die Seiten waren gewählt, das obligatorische Bild beider Finalmannschaften geschossen und die Wimpel getauscht. Das Match konnte starten.

Fuat Kilic hatte vor dem Spiel versprochen, dass die Mannschaft im Vergleich zu den letzten Liga-Auftritten ein ganz anderes Gesicht zeigen und der Viktoria alles abverlangen wird. Und genau das taten seine Jungs. Alemannias Abwehr, in der die wieder genesenen Matti Fiedler und Alexander Heinze sichtlich Ruhe reinbrachten, ließ die mit Abstand beste Offensive der abgelaufenen Spielzeit kaum zur Entfaltung kommen. Zugleich setzte die Tivoli-Truppe immer wieder Nadelstiche mit den eigenen Offensiv-Bemühungen. Ein Tor wollte in der ersten Halbzeit aber nicht fallen, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Auch in der zweiten Halbzeit fielen keine Tore. Alemannias Abwehrschlacht verlief erfolgreich und wenn die Viktoria doch zum Abschluss kam, war Aachens Nummer Eins Mark Depta zur Stelle.

Nachdem Schiedsrichter Niklas Dardenne nach 90 Minuten beim Stand von 0:0 abpfiff, stand immer noch kein Sieger fest. Vor 5.478 Zuschauern ging es in die Verlängerung.

Aachen bekam nun die zweite Luft und drängte auf den Siegtreffer: Kapitän Nils Winter hatte in 99. Minute gleich eine doppelte Chance, schoss aber zweimal Viktorias Keeper Patzler an. Direkt im Anschluss vergab der eingewechselte Kai Bösing freistehend nur Zentimeter vor der Linie. Der Ball landete nicht im Netz sondern verabschiedete sich rakentengleich in den fast wolkenlosen Bonner Himmel. Das mögliche Aachener 1:0 wäre der Knockout für die Kölner gewesen.

Den gab es dann aber stattdessen für die Schwarz-Gelben. Nach einem langen Ball kam Sven Kreyer frei vor Depta zum Abschluss. Aachens überragender Torwart an diesem Tag ließ das Leder aus spitzem Winkel durch die Hände rutschen. Die Schwarz-Gelben, die das Finale in weiß bestritten, rannten noch einmal an, doch spätestens mit der roten Karte für Joy-Slayd Mickels in der 113. Minute war das Spiel durch. Mit dem Abpfiff erzielte Mike Wunderlich nach einer Aachener Ecke und dem anschließenden Konter auf das leere Tor - Depta unterstützte seine Kollegen in der Offensive - das zweite Kölner Tor und ließ den Aachener Traum vom DFB-Pokal-Einzug platzen.

Die Enttäuschung war groß, doch der Stolz auf die eigene Leistung noch größer:

„Meine Mannschaft hat sich bravourös verkauft“, sagte Cheftrainer Fuat #Kilic.



Nach der Ankunft in Aachen wird die Mannschaft noch in den Klömpchensklub kommen, der geöffnet sein wird. pic.twitter.com/xHFC8sx69L — Alemannia Aachen (@Alemannia_AC) 21. Mai 2018

Verantwortliche und Fans waren zurecht stolz auf die Leistung der Mannschaft. Gab es nach den letzen Ligaauftritten hier und da das Gefühl, dass die Truppe von Fuat Kilic gewonnene Sympathien leichtfertigt verspielt hatte, macht der Auftritt im Pokalfinale einiges wett und vieles wieder gut.

Alles andere als stolz mussten die Anhänger der Schwarz-Gelben aber leider wieder einmal auf vereinzelte Teile aus den eigenen Reihen sein. Bereits zum Einlauf der Mannschaften wurden Rauchkerzen gezündet. Während der Verlängerung gab es eine weitere unnötige Pyro-Einlage, trauriger Höhepunkt waren die Bemühungen einiger Aachener nach Mickels roter Karte aufs Spielfeld zu gelangen und Schlagabtäusche mit den Ordnern. Entsprechend fiel auch das Feedback der meisten Fans aus, immerhin war das Pokalfinale mit Fernsehpräsenz und der guten Leistung der Mannschaft auf dem Rasen eigentlich eine schöne Gelegenheit Alemannia Aachen auf großer Bühne würdig zu vertreten:

Für die Mannschaft geht es nun in den wohlverdienten Urlaub, Trainer Fuat Kilic wird für die kommenden Wochen wieder zum Vollzeit-Kaderplaner. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel und die Saison 2018/19 steht bereits in den Startlöchern, bereits Ende Juli geht es wieder los.

In der kommenden Spielzeit muss der Meister der Regionalliga West nicht in die Relegation sondern steigt direkt auf. Wer Fuat Kilic kennt, weiß, dass er seine Mannschaft stets verbessern will und auf Sicht ist das Ziel der Alemannia wieder der professionelle Fußball. Rund um den Tivoli dürfte sicherlich niemand etwas dagegen haben, wenn das bereits nach der kommenden Saison der Fall sein sollte. Auch wenn es sehr schwer sein dürfte.

Mit dem Pokalsieger und Vize-Meister Viktoria Köln ist mindestens ein dicker Brocken aus dem Weg zu räumen. Auch der aktuelle Meister KFC Uerdingen muss sich erst noch in der Relegation durchsetzen und könnte der Liga erhalten bleiben. Und die Aussicht auf einen direkten Aufstieg wird in manchen Orten sicher noch den ein oder anderen Investor und Mäzen zu Geldeinlagen in manche Vereine bewegen. Sicher ist nur: auch die Spielzeit 2018/19 wird in der Regionalliga West spannend. Am besten natürlich mit einer oben mitspielenden Alemannia.