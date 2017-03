Aachen.

Heute Mittag geht Alemannia dann auf Reisen. Die erste Tour steht an, seitdem die nächste Insolvenz beantragt wurde. Das Reiseziel ist ein anderer gebeutelter Regionalligist. Um 19.30 Uhr wird an der Hafenstraße der alte Westschlager gegen Rot-Weiß Essen angepfiffen. Ein paar Fragezeichen sind mit an Bord.