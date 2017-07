Aachen.

Die Spieler sind müde, am Ende der vierten Belastungswoche „fehlt naturgemäß die Frische“, sagt Alemannias Trainer Fuat Kilic. Das intensive Grundlagentraining fordert die Profis. „Viele sind am Limit.“ Und so gerät das Testspiel am Samstag bei Mainz 05 (17 Uhr/Bruchwegstadion) zur „Willensschulung“. Müder Viertligist fordert munteren Erstligisten heraus.