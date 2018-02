Aachen - Alemannia: Die ersten zaghaften Blicke auf die Tabelle am Tivoli

Aachen.

In Alemannias Kabine hängt eine besondere Tabelle, eine Eigenkreation. Aufgeführt werden hier die direkten Vergleiche, Ziel der Spieler ist es, besser als in der Hinrunde abzuschneiden. Das Projekt ist gut angelaufen, bislang steht das Team sechs Punkte im Plus. Folgerichtig ist Alemannia auch in der offiziellen Tabelle inzwischen in einer Region angekommen, in der die Sonne scheint.