Aachen. Die Spieler der Alemannia können ihren Terminkalender fürs Wochenende neu aufsetzen: Das für Samstag angesetzte Spiel gegen Westfalia Rhynern fällt aus.

Das gab der Verein am Freitagnachmittag auf seiner Homepage bekannt. Grund sei die Unbespielbarkeit des Platzes in der Evora-Arena in Hamm. Der Anstoß war für 14 Uhr geplant.