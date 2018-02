Aachen - Alemannia beantragt Lizenz nun doch anders

Aachen.

Der DFB durchkreuzt Alemannias Pläne im Lizenzierungsverfahren. Der Regionalligist wollte die Lizenz für die 3. Liga durch eine neue Tochtergesellschaft beantragen, so war die Idee. In diese neue Gesellschaft soll das Spielrecht ab der kommenden Saison übertragen werden. In der aktuell insolventen Sport-Gesellschaft bleiben die Ansprüche der Gläubiger bestehen.