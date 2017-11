Alemannia: Ändert Kilic die Startelf nicht?

Aachen.

Am Samstag soll die Aufholjagd weitergehen. Bis zur Winterpause will Alemannia noch Boden gut machen in der Tabelle. Die nächste Hürde heißt Wattenscheid 09. Große personelle Änderungen sind nach dem Auswärtssieg beim FC Wegberg-Beeck nicht zu erwarten, kündigt Fuat Kilic an.