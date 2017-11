Aachen.

Am Sonntag hat Jonas Seeland dann einen Sonderbericht nach seinem Einsatz am Tivoli geschrieben. Der Schiedsrichter der Partie zwischen Alemannia Aachen und Wattenscheid 09 in der Fußball-Regionalliga erhebt nach Informationen unserer Zeitung darin schwere Vorwürfe gegen Aachens Trainer Fuat Kilic.