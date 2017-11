2:0 gegen Köln: Alemannia gewinnt wieder zu Hause

Aachen.

Nach zwei Niederlagen in Folge vor heimischem Publikum gab es auf dem Tivoli am Samstagnachmittag wieder Grund zum Jubeln. Denn Alemannia Aachen besiegte die Zweitvertretung des 1. FC Köln hochverdient mit 2:0, machte es in der Schlussphase aber noch einmal spannend.