Aachen - Wenn sich zum Abschied Wehmut und Stolz treffen

Aachen. Der FC Bayern München fährt mit dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln seinen 27. Sieg in der laufenden Saison ein, die Mannschaft von (Noch-)FC-Trainer Stefan Ruthenbeck ihre 21. Niederlage. Viel mehr müsste über diese sportlich bedeutungslose Begegnung vor 50.000 Zuschauern nicht gesagt werden, denn die Bayern stehen immerhin noch länger als Deutscher Meister fest als Hector und Co. als erste Absteiger.

Heynckes muss Lewandowski zeigen, dass er beim FC Bayern der Boss ist Verständnis hatte Jupp Heynckes als Ex-Torjäger schon für seinen Stürmer Robert Lewandowski, als Bayern-Coach konnte er dessen Verhalten aber nicht durchgehen lassen. Der 72-Jährige hatte Lewandowski gegen Köln eine Viertelstunde vor Schluss gegen Sandro Wagner ausgewechselt, um auch dem Ersatzmann für den Polen Einsatzminuten zu geben. Der 29-Jährige verweigerte seinem Trainer daraufhin verärgert das traditionelle Abklatschen. „Lewi hat noch seine Position im Kampf um die europäische Torjägerkrone im Kopf“, schilderte Heynckes den Anlass, der ihn zu einigen ernsthaften Worten nötigte. Und die Botschaft Richtung Superstar, der sich wohl mit Abwanderungsgedanken trägt, waren kaum misszuverstehen: „Beim FC Bayern nimmt immer noch der Trainer die Auswechslungen vor“, will sich Henyckes solche Eskapaden auch im vorletzten Ligaspiel seiner Trainer-Karriere nicht gefallen lassen. „Der Boss bin ich.“ (rom)

Noch mehr sagt eigentlich, dass zwischen den beiden Vereinen mehr Punkte Unterschied liegen, als Vizemeister Schalke 04 insgesamt auf dem Konto hat. Ein ansehnlicher Sommerkick entwickelte sich trotzdem, denn die Gäste traten nach dem verlorenen Champions-League-Halbfinale zunächst im Schongang auf. Auch weil es mit dem DFB-Pokal für sie doch noch etwas zu gewinnen gibt. Die Hausherren wollten sich in Würde aus der Liga verabschieden, obwohl es für sie schon lange nichts mehr zu gewinnen gibt.

Topchancen ausgelassen

Dass für die 1:0-Pausenführung der Kölner Eigentor von Bayerns Innenverteidiger Niklas Süle herhalten musste (30.), ist sicher einer der Gründe, warum der FC in der 2. Liga in der kommenden Spielzeit wieder über „Los“ gehen muss. „Wir hätten in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore machen können, nein müssen“, befand nach der Partie auch Kölns Innenverteidiger Dominic Maroh.

Simon Terodde scheiterte erst frei stehend an Bayern-Keeper Sven Ulreich (3.), sechs Minuten später an sich selbst, Simon Zoller schob den Ball am Münchner Tor vorbei (11.), und Marcel Risse verfehlte knapp den linken Winkel (23.). Doch da Timo Horn gleich zwei Mal herausragend gegen Robert Lewandowski parierte (25., 42.) ging der FC immerhin als „Halbzeitsieger“ in die Kabine.

„Köln hat uns in der ersten Halbzeit das Leben sehr schwer gemacht“, räumte selbst Bayern-Coach Jupp Heynckes ein.

Der zweite Durchgang war dagegen wieder Normalität: Der FC Bayern war drückend überlegen, ging innerhalb von zwei Minuten durch James (59.) und Lewandowski (61.) zunächst in Führung und baute diese durch Corentin Tolisso aus, der ebenso unbedrängt verwandelte wie James die Vorlage schlug (78.).

Dass sich der FC danach immer noch nicht aufgab, ist sicher bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist die Hauptrolle die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in den letzten Spielminuten übernahm. Denn die Unparteiische wollte weder das Halten von Süle an Terodde im Strafraum mit Elfmeter ahnden, noch die klare Aktion von James gegen Claudio Pizarro, der in seinem 445. Ligaspiel gegen die Bayern sicher gerne seinen 193. Treffer erzielt hätte. Als selbst die Videobilder die 39-Jährige nicht umstimmten, fand sich FC-Coach Stefan Ruthenbeck in seinen letzten Heimminuten auf der Tribüne wieder, womit Steinhaus seinen „Scheibenwischer“ ahndete.

Einen einzigartigen Erfolg konnte das Kölner Ensemble dann doch noch verbuchen – nach dem Schlusspfiff: Die Südtribüne machte die abgeschlagene Mannschaft zum gefeiertsten Absteiger aller Zeiten.

Gänsehautmoment

Ein Gänsehautmoment, dem sich auch die Spieler nicht entziehen konnten, vielmehr wollten. „So eine unglaublich positive Stimmung ist einmalig“, befand Marcel Risse, der mit in die 2. Liga geht. „Wir setzten alles daran, wieder aufzusteigen, aber das ist auch extrem viel Verantwortung.“

Vor allem Dominic Maroh, der nach sechs Jahren im Geißbock-Trikot keinen neuen Vertrag erhält, genoss ein letztes Mal „diese emotionale Achterbahnfahrt“, diesen „traurigen und schönen Moment zwischen Wehmut und Stolz“. „Ich hätte den Absturz in die 2. Liga gerne mit ausgemerzt, aber der Verein hat andere Ideen.“