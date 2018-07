Vierspänner: „Oranje“-Trio fährt auf und davon

Am Ende geriet der ohnehin spektakuläre Vierspänner-Marathon in der Aachener Soers (Preis der schwartz GmbH) zu einem echten Krimi. Hauptdarsteller: die niederländischen Teamfahrer Ijsbrand Chardon, dessen 25-jähriger Sohn Bram und ihr Mannschaftskollege Koos de Ronde.

Deutsche Gespannfahrer bleiben im Rennen Mit Rang vier lieferte Georg von Stein die beste deutsche Platzierung bei der Geländeprüfung am Samstag. Michael Brauchle, 2008, 2011 und 2013 in Aachen Marathon-Sieger, beendete den Wettbewerb als Neunter, während Mareike Harm auf Rang 16 das Team-Streichergebnis lieferte. Hinter den Niederlanden bleibt die deutsche Equipe im Nationenpreis vor dem heutigen letzten Wettbewerb auf Platz zwei, hat den Vorsprung auf die Verfolger Belgien und Frankreich ausgebaut. Bundestrainer Karl-Heinz Geiger war einverstanden mit dem „pferdefreundlichen Parcours" und mit der Leistung seiner Fahrer, fand nur eines schade: „Brauchle hat an Hindernis sechs die Einfahrt A verpasst, Zeit verloren, sonst hätte er den Marathon sicher gewonnen." Georg von Stein zeigte sich auch zufrieden: „Platz vier ist okay. Nur in Hindernis sieben war ich beim Zügelgreifen einmal zu langsam, das hat Zeit gekostet. Ansonsten bin ich zufrieden. Die Hindernisse waren schwer, aber richtig gut gebaut. Meine Pferde waren im Ziel noch sehr agil und frisch." (wp)

Das „Oranje“-Trio wird den Nationenpreis-Titel auch nach dem heutigen finalen Kegelfahren sicher verteidigen und machte am Samstag im Gelände in beeindruckender Manier die Plätze eins bis drei unter sich aus.

Bram Chardon ging als 17. Starter auf die Strecke mit den acht schweren Hindernissen. Der Aachen-Debütant übernahm die Führung, fuhr mit 113,54 Fehlerpunkten ins Ziel. Dort genossen seine Vierbeiner sichtlich die kalte Dusche. Vater Ijsbrand Chardon war inzwischen auch unterwegs, fand in den von Wolfgang Asendorf schwer, aber sehr fair gebauten Hindernissen andere Wege als der Junior, die einen Unterschied beider Lenker aber kaum sichtbar machten. Resultat: Platz zwei zu diesem Zeitpunkt – 114,98 Punkte.

Als letztes aller 24 Gespanne nahm Koos de Ronde die Strecke in Angriff. Und griff an – die gesamte Konkurrenz, auch die aus dem eigenen Land. Weil es keine Teamorder in dem Wettbewerb gibt, die besten zwei Fahrer für die Mannschaftswertung ausschlaggebend sind, der dritte Lenker das Streichergebnis liefert.

Koos de Ronde beendete seine Runde grandios, mit nur 110,77 Punkten – der Sieg vor Bram Chardon. Und gleichzeitig ein Novum: Bronzefahrer Ijsbrand Chardon lieferte mit dem ausgezeichneten dritten Platz für die Gesamtwertung das Streichergebnis. Ein zweites Novum nannte der niederländische Equipechef Harry de Ruyter mit großer Freude: „Das hat es noch nie gegeben, dass wir bei einem Geländemarathon die Plätze eins bis drei belegen.“

Dass die drei bei den Weltreiterspielen im September im US-amerikanischen Tryon die holländischen Farben vertreten, liegt auf der Hand. Das aber wollte de Ruyter noch nicht bestätigen. „Es ist noch Zeit bis dahin und zu früh“, sagte er. Um dann doch etwas konkreter auf die Nachfrage zu antworten, ob diese drei Namen wohl mehr als nur Spekulation seien. „Ja, das kann man sagen“, war die Antwort. Bram Chardon hatte seine Ansprüche schon am Freitag durch den Sieg bei der Jagd um Punkte angemeldet und meinte schmunzelnd: Inzwischen ist es ein richtiger Battle zwischen Papa und mir. Aber wir sind natürlich ein richtiges Team.“