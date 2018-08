Heinsberg-Lieck - Vaalserquartier schlägt sich tapfer in der „Kreis Champions Challenge“

Heinsberg-Lieck.

Gleich zwei Finalspiele an einem Tag warteten am Sonntag auf den FV Vaalserquartier. Während die „erste Garde“ sich bei der Aachener Stadtmeisterschaft mit 1:2 gegen Arminia Eilendorf geschlagen geben musste, traten die Teamkameraden bei der NetAachen Kreis Champions Challenge in Heinsberg-Lieck an. Bei dem Blitzturnier messen sich die Fußball-Kreisliga A-Meister aus Aachen, Düren und Heinsberg.