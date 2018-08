Berlin - Tränen des Glücks statt flotter Sprüche bei Gina Lückenkemper

Berlin.

Das hatte sie noch nie. Einen Lauf, an den sie keine Erinnerung hat. „Ich weiß von dem Rennen gar nichts mehr“, erzählt Gina Lückenkemper. In 10,98 Sekunden holte die Sprinterin am ersten Abend der Leichtathletik-Europameisterschaften die erste Medaille für das deutsche Team. Farbe Silber. Was sie definitiv weiß: „Das ist ein geiles Gefühl.“