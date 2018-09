Hamburg - Terodde knackt den Rekord von Dieter Müller

Hamburg.

Markus Anfang war in Geberlaune, daran konnte es keinen Zweifel geben. Auf dem Weg zum Mannschaftsbus hatte der Trainer des 1. FC Köln noch rasch an der Verpflegung für die Journalisten Station gemacht, um eine Brühwurst zu entführen. Doch nur noch eine war übrig im Pressesaal des Millerntorstadions – und so verzichtete Anfang generös: Die Wurst überließ er seiner Sprecherin.