Tebbel vor dem Nationenpreis: „Wir gehen es locker an“

Otto Becker hat Spaß, mit jungen Leuten wie Simone Blum zu arbeiten

Die endgültige Entscheidung von Bundestrainer Otto Becker stand Mittwohnnachmittag noch aus, als sich Simone Blum im Hauptstadion den Fragen von Robert Esser, Redakteur der Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten, stellte.

In die Karten schauen, ob sie am Donnerstag reiten wird, ließ sich die 29-Jährige nicht, sie sagte nur: „Für uns junge Reiter ist es eine unglaubliche Chance, die wir wahrnehmen wollen. Es ist total nett, dass uns Otto Becker für die Equipe nominiert hat.“ 2016 war Blum bei den Damen Deutsche Meisterin geworden, 2017 gewann die Bayerin mit ihrer DSP-Stute Alice sogar in der Wertung der Herren.

Unabhängig davon, wer Deutschland Donnerstagabend im Nationenpreis vertreten wird, sagte Becker: „Es macht großen Spaß mit jungen Leuten zu arbeiten. Und der CHIO ist perfekt, um Erfahrung zu sammeln.“