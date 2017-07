Sieg bei Blau-Weiss: Kurhaus hat am Ende mehr vom Fest

Aachen. Es war nicht ganz das, was sich Tennis-Bundesligist Blau-Weiss Aachen als Gastgeber vorgestellt hatte. Ein großartiges Fest für rund 900 Fans war es dennoch – schon wegen vor allem zweier Begegnungen auf Weltklasseniveau.

„Ein Ergebnis wie in der vergangenen Saison wäre schon schön“, hatte sich Trainer Alex Jakubec vor dem einzigen Stadtduell in der höchsten deutschen Liga gegen Kurhaus Lambertz Aachen erhofft. Damals hieß es 4:2 auf der Anlage im Aachener Kurgarten. Diesmal hatte Blau-Weiss Heimrecht, diesmal hieß es am Ende 5:1 – für Favorit Kurhaus, der drei der vier Einzel und beide Doppel auf der Habenseite verbuchte. Die erste (noch wenig aussagekräftige) Tabelle dieser Spielzeit listet Kurhaus nun auf der „Pole Position“ und Blau-Weiss am Ende des Neunerfeldes auf.

„Die Niederlage ist verdient, aber um wohl ein Spiel zu hoch ausgefallen“, sagte Jakubec, „aber ich bin keineswegs enttäuscht. Die Chance auf einen zweiten Sieg war da, sie ist nur nicht genutzt worden, insofern ist das Resultat in Ordnung.“ Teamchef Marc Zander schloss sich an: „Ein 2:4 wäre gerechter gewesen, Doppel eins war sehr eng, und Joris De Loore hätte auch gewinnen können.“ Dominik Meffert, der Kurhaus-Coach, formulierte sehr treffend: „Das war heute echte Werbung für den Tennissport, die Atmosphäre, die Spiele – es war erste Klasse.“

Die beiden Spitzenduelle alleine waren das Eintrittsgeld von zehn Euro wert: Blau-Weiss‘ Nummer eins Renzo Olivo gegen Kurhaus‘ Nummer eins Norbert Gombos war in jeder Beziehung vom Feinsten – technisch, spielerisch, kämpferisch. Gombos, der Slowake, behielt in zwei Sätzen gegen den Italo-Argentinier Renzo Olivo die Oberhand (siehe Bericht unten).

Subjektiv betrachtet noch einen Tick besser gestalteten der Belgier Joris De Loore und der Portugiese Gastao Elias an Nummer zwei ihre Partie, in der der Belgier den einzigen Tagessieg für die Gastgeber holte (6:4, 6:7/5:7, 10:6). Objektiv gesehen hatte diese Auseinandersetzung beide Spieler als Sieger.

Alexander Jakubec: „Absolute Weltklasse war das, was die beiden Spieler geboten haben: Kampf, irre Spielzüge, keiner war auf lange Ballwechsel aus, die aber dann doch zwangsweise zustande kamen, Pressing und kurze Ballwechsel genauso – ein Spitzenduell.

Das lieferten sich anschließend aber auch Olivo und Gombos.“ Hier aber sah der Coach objektiv den Slowaken als verdienten Sieger: „Olivo war zu Beginn zu passiv, hatte das Spiel dann vorübergehend im Griff, brachte aber in entscheidenden Phasen gegen Ende des Spiels seinen ersten Aufschlag nicht mehr durch.“

De Loore reichte im ersten Durchgang ein Break zum 3:2, um später dann den ersten von zwei Satzbällen zu nutzen, indem er einen knallharten Return auf die Linie setzte – 6:4. Der Belgier agierte einen Deut variabler und druckvoller als sein Gegenüber. Im zweiten Satz gelang De Loore erneut das Break zum 3:2, aber Elias konterte sofort, glich aus und zwang seinen Gegner in den Tiebreak, den er knapp mit 7:5 für sich entschied.

„Verlängerung“! Den letzten und entscheidenden Akt dieser hochspannenden Auseinandersetzung gewann wieder De Loore. Elias machte ausgerechnet hier, als er 6:8 zurücklag, einen Doppelfehler, De Loore nutzte den ersten Matchball und holte den Champions Tiebreak mit 10:6 nach Hause. „Für mich war es das Match des Tages“, sagte Jakubec.

Wenig zu bestellen hatte auf Gastgeberseite Yannik Reuter an Nummer drei gegen Maximilian Marterer. Der Belgier im blau-weissen Trikot hielt im ersten Durchgang (6:7) noch stark dagegen, um den zweiten Satz dann mit 0:6 an den Kurhaus-Spieler abzugeben.

Ähnlich deutlich sicherte Nils Langer Kurhaus den dritten Einzelpunkt, als er Niels Desein mit 6:4, 6:0 bezwang. Desein allerdings fehlt Spielpraxis. Er musste sich kurz nach der vergangenen Saison an der Hand operieren lassen, hat in jüngster Zeit erst ein paar Matches gespielt, ist aber auf einem guten Weg.

Den wollen er und seine Kollegen am kommenden Freitag weiter gehen, wenn sie am zweiten Spieltag bei Aufsteiger Weinheim aufschlagen. Dann ist auch Ruben Bemelmans im Team, der in der vergangenen Woche in Wimbledon bis in die dritte Runde vorgedrungen war. Er hat Zander bereits zugesagt, in Weinheim zu spielen. Kurhaus Aachen erwartet dann auf heimischer Anlage RW Köln zum ersten Heimspiel.

Zwei Tage später steht am kommenden Sonntag bereits die dritte Bundesliga-Runde auf dem Terminplan: für Blau-Weiss zu Hause gegen Halle, während Kurhaus dann spielfrei ist. Dessen Vorsitzender Markus Winkler geriet am Sonntagabend nicht nur ob des 5:1-Erfolges fast ins Schwärmen: „Es war ein wunderbarer Tennistag, auch wegen der tollen Atmosphäre hier auf der Anlage.“

BW Aachen - Kurhaus Aachen 1:5: Renzo Olivo - Norbert Gombos 2:6, 5:7; Joris De Loore - Gastao Elias 6:4, 6:7 (5), 10:6; Yannik Reuter - Maximilian Marterer 6:7 (4) , 0:6; Niels Desein - Nils Langer 4:6, 0:6; Olivo/Desein - Gombos/Elias 6:7 , 3:6, De Loore/Sander Gille - Marterer/Langer 0:6, 6:7