Schafhausen wird vom Gegner zuerst unterschätzt Von: rau

Letzte Aktualisierung: 8. Januar 2017, 18:25 Uhr

Aachen. Für Union Schafhausen war das verlängerte Wochenende unverhofft intensiv. Zu Hause richtete man die Stadtmeisterschaft aus. Mit vier Siegen in der Vorrunde zog das Team von Jochen Küppers am Freitag ungeschlagen in die Zwischenrunde am Sonntag ein. Ausruhen konnten die Spieler des Fußball-Bezirksligisten nicht.