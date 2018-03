Köln - Ruthenbeck will mit Teamgeist und Identifikation um die Klasse kämpfen

Köln.

Am Zusammenhalt wird es nicht scheitern, das hat Stefan Ruthenbeck am Donnerstag noch einmal klargestellt: „Vielleicht wird das der Punkt sein, der am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben“, sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim.