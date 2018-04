Kerkrade - Roda und die Sehnsucht nach Stabilität

Kerkrade.

Eigentlich hat sich bei Roda JC Kerkrade nicht viel geändert, so scheint es zumindest auf den ersten Blick zu sein. Wie in so vielen Jahren spielt der chronisch klamme Klub aus Süd-Limburg gegen den Abstieg aus der niederländischen Ehrendivision. Nach der 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Groningen am vergangenen Sonntag liegen die „Koempel“ weiterhin auf Platz 16, der die Teilnahme an einer Relegationsrunde um den Klassenerhalt bedeuten würde.