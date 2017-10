Powervolleys: Kollektiver Jubel von Dürens Fans

Kleinigkeiten besiegeln die 0:3-Niederlage der „Ladies“ in Schwerin

Mit 0:3 verloren – und dennoch erhobenen Hauptes vom Platz gegangen: Die „Ladies in Black“ Aachen verlangten bei ihrem Gastspiel beim Schweriner SC dem amtierenden Deutschen Meister alles ab.

Nach den beiden ersten Sätzen hätten die Aachenerinnen durchaus auch mit 2:0 führen können, denn in beiden Durchgängen zwangen die „Ladies“ den Tabellenführer in die Verlängerung, hatten im ersten Satz sogar selbst einen Satzball: 28:26 und 29:27 hieß es jedoch schließlich für die Spielerinnen von Felix Koslowski, SSC-Trainer und Coach der Nationalmannschaft in Personalunion. Der dritte Satz verlief dann weniger spektakulär, der Widerstand der Aachenerinnen war gebrochen, die Schwerinerinnen sicherten sich mit 25:18 den Satz und damit auch das Match.

„Den Unterschied machten die Aufschlagfehler am Ende der beiden ersten Sätze“, analysierte Aachens Trainerin, dass es nur Kleinigkeiten waren, die über Sieg und Niederlage entschieden hatten. Eine Ansicht, die auch Koslowski teilte.

Am kommenden Wochenende steht den „Ladies“ ein Doppelspieltag gegen VCO Berlin und dem SC Potsdam bevor.