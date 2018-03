Aachen - Peter Hackenberg: „Keiner wird sich gegen den möglichen Aufstieg wehren“

Aachen.

Am Mittwoch hat Peter Hackenberg eine Art Geburtsanzeige aufgegeben. Der Verteidiger deutete nach seinem Tor mit einem fiktiven Schnuller Nachwuchs an. Hackenberg, der seinen ersten Treffer für Alemannia erzielt hatte, nutzte die letzte Gelegenheit, um auf das anstehende Ereignis aufmerksam zu machen. Denn am nächsten Morgen wurde Karl Alexander Hannibal Hackenberg geboren.